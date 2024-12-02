Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Aralık 2024 23:17
Yüzde 90 engelli raporu alınabilir mi?
İyi günler. Babaannem kısa bir süre önce evre3 meme kanseri ameliyatı oldu. Kanserli bölgeler ve sıçrayan birkaç tane lenfi alındı. Kendisi 91 yaşında. Ayrıca göz hastalıkları, kulak cihazı kullanma gibi durumları da var. Önümüzdeki haftalarda radyoterapiye başlayacak sürekli hastaneye gidip gelmemiz gerekecek. Kendine % 90 engel raporu alıp ötvsiz araç alabilir miyiz? Bu konuda tecrübe ve bilgisi olanlar paylaşabilir mi?

Çok Yazılan Konular

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiOcakta ek zam gelebilirMaaş icrası5510 sayılı kanun ile memurun hayatı karardı.Yeniden Değerlendirme %49,93Toplu Sözleşmede 1 derece verilmeli3. Dönem Toplu Sözleşmede Verilen İlave 1 Derece Hakkı

Sözlük

antares 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 18 Google Earth 1 ne bileyim ben 1 sabit fikirli 2 en güzel meslek 1 Fetch.Ai 1 iyi kötü çirkin 1 yanlış zaman doğru insan 1 Kabullenemediğini reddetmek 2

Son Haberler

3 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıklarıİyi Sürücü Kaskoya Az Öder!2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı Son 7 Gün!Alzheimer hastası yaşlı adam karısını odunla vurarak öldürdü'Galatasaraylı yöneticiler, Türkiye'de başka takım yok zannediyorlar!'

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi