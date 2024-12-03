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Editörler : alex 10


03 Aralık 2024 00:11
Süper Lig Tahmin Yarışması 15. Hafta

Maç Başlangıcı 6 Aralık 2024 Saat: 20:00

Trabzon-Kasımpaşa

Konya-Antalya

Göztepe-Adana demir

Kayseri-Alanya

Gaziantep-Rize

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Beşiktaş-Fenerbahçe

Eyüp-Samsun

Sivas-Galatasaray

Başakşehir-Hatay

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Iğdır-Bandırma

Gençlerbirliği-Karagümrük

Keçiörengücü-İstanbul

Bolu-Ankaragücü

Skor Tahmini: Sivas-Galatasaray

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