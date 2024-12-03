kurumlar arası geçiş ve kpss puan yanma muhabbeti

Merhaba arkadaşlar, diyelim zabıta oldum (p3) bu kpss puanı ile sözleşmeli alımlar ile başka kuruma gecebilir miyim (İİBF) veya merkezi atama da başvuru yapma şansım var mı puanım direk yanar mı

Merhaba arkadaşlar, diyelim zabıta oldum (p3) bu kpss puanı ile sözleşmeli alımlar ile başka kuruma gecebilir miyim (İİBF) veya merkezi atama da başvuru yapma şansım var mı puanım direk yanar mı