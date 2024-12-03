KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Aralık 2024 00:21
kurumlar arası geçiş ve kpss puan yanma muhabbeti
Merhaba arkadaşlar, diyelim zabıta oldum (p3) bu kpss puanı ile sözleşmeli alımlar ile başka kuruma gecebilir miyim (İİBF) veya merkezi atama da başvuru yapma şansım var mı puanım direk yanar mı

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