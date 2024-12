Her şey maddi

bazı öğretmen arkadaşlar o kadar cimri o kadar kılı kırk yarıyor ki onların arasında bulunmaktan utanç duyuyorum. neredeyse her işlerini birilerine yaptırıp sadece ek ders konusunu düşünüyorlar. öğrenciler için okul için ne katkı sağlarım derdi hiç yok. öğlen olsa da taşımalıların yemeğinden nasl yerim, bir öğretmene takılırım ulaşımı beleşe getiririm, herşey ama herşeyleri para. okuldaki selam verdiği her bir insanı potansiyel inek olarak görüp sağmaya çalışmaları. öğretmenler odasına birisi yemek getirir bir Allah razı olsun demeden girişir. öğrenci soru soracağı zaman kaçacak delik arar. çay kahveyi her tenefüs duble bardak ile üç dört defa alır. iyi niyetli olamıyorum bunu gördükçe. öğrenciler gözüne bakarken nasıl böyle olabilirsin.