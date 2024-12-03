Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Aralık 2024 00:51
Her şey maddi

bazı öğretmen arkadaşlar o kadar cimri o kadar kılı kırk yarıyor ki onların arasında bulunmaktan utanç duyuyorum. neredeyse her işlerini birilerine yaptırıp sadece ek ders konusunu düşünüyorlar. öğrenciler için okul için ne katkı sağlarım derdi hiç yok. öğlen olsa da taşımalıların yemeğinden nasl yerim, bir öğretmene takılırım ulaşımı beleşe getiririm, herşey ama herşeyleri para. okuldaki selam verdiği her bir insanı potansiyel inek olarak görüp sağmaya çalışmaları. öğretmenler odasına birisi yemek getirir bir Allah razı olsun demeden girişir. öğrenci soru soracağı zaman kaçacak delik arar. çay kahveyi her tenefüs duble bardak ile üç dört defa alır. iyi niyetli olamıyorum bunu gördükçe. öğrenciler gözüne bakarken nasıl böyle olabilirsin.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
03 Aralık 2024 01:03

Genellemeyelim.


mazıke
Şef
03 Aralık 2024 01:05
bazı yazdık ya başına
atahoca, Bugün

Genellemeyelim.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
03 Aralık 2024 01:06

Bazıları demişsiniz, fedakar (bana göre bir kişi dersini iyi işlemeye çalışıyorsa yeterli, ek bir şey yapmadı diye kınanmamalı) diyeceğimiz sayı eskiden daha fazlaydı. ama bu dediğiniz konu her yerde var. Bizim meslek en az olanlardan.

atahoca, Bugün

Genellemeyelim.


adakızı
Genel Müdür
03 Aralık 2024 07:37

Kişi kendinden bilir işi


lutt
Şube Müdürü
03 Aralık 2024 08:26

Kişi kendinden bilir işi


majesteleri7
Daire Başkanı
03 Aralık 2024 08:29

Paranın iti çok öyle takma kafana öğretmenlikten zengin olan çıkmadı daha full alanda aynı maaş karşılığı giren de


silivripdr
Daire Başkanı
03 Aralık 2024 09:40

ben hocam çayına çok şeker atıyosun zararlı değil mi dediğimde. gün içerisinde enerjimi bu şekilde karşılıyorum böylece akşam çok yememe gerek kalmıyor. tasarruf oluyor diyen öğretmen gördü bu gözler siz ne konuşuyosunuz !!! şeker okul bütçesinden alınıyor bu arada


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
03 Aralık 2024 09:50

Şeker okul bütçesinden alinmasi ayıp değil öğretmenin atmasi mi ayıp? Hirsizlik yapıyorsunuz haberiniz yok

silivripdr, 5 saat önce

ben hocam çayına çok şeker atıyosun zararlı değil mi dediğimde. gün içerisinde enerjimi bu şekilde karşılıyorum böylece akşam çok yememe gerek kalmıyor. tasarruf oluyor diyen öğretmen gördü bu gözler siz ne konuşuyosunuz !!! şeker okul bütçesinden alınıyor bu arada


castis
Şef
03 Aralık 2024 09:56

Her işlerini birilerine yaptırıyor derken derslerine sen mi giriyorsun? Ek ders bunun karşılığı çünkü. İnsanların hak ettiği paranın sizi ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Şu ek ders muhabbeti baydı, siz yenisiniz herhalde öğretmenlikte. İhtiyacı vardır düşünür.

İkincisi, herkes kendi okula katkısını düşünse başkalarını bu kadar düşünmez. Kendi işini iyi yapmayan insanlar başkalarıyla ilgileniyor sürekli.

Üçüncüsü insanların içtiği bir bardak çaya kadar laf edecek sen ne yaşadın? Çay parasını zaten öğretmen kendisi ödüyor. Oturup da o bir bardak içti bu üç bardak diye çetele mi tuttun? Sen az içiyorsun sanırım. Çay parası sana batmış. Az vereceğini söyleyebilirsin. Ama bardak hesabı yapmak kadar cimrilik değil su yazdıkların söyleyim.

Eğer nöbetçi olmadığı ve öğrenciler yemediği için yemeğin artması gibi bir durum olmadığı halde yemek yemeye çalışıyorsa bu yanlış. Ulaşım konusu kendi sorumluluğunda. Sürekli birilerinden beklentisi varsa bu da hoş değil. Yemek getirirken de birileri getirip yeniyorsa, kendisinin de getirmesi gerekir düşünüp. Bunu erkek hocalar yapmıyor genelde. Bunlarda hak verdim.

Teneffüs öğretmenin dinlenme saati robot değiliz. Böyle bir görevimiz de yok. Vaktimizden ayırıp çocuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çözmek istemeyeni de anlarım. Bazen insanın kafası kaldırmıyor dersten sonra. Yine de ben hiç ben soru çözmüyorum diyen öğretmen görmedim. O teneffüs çözmese, başka bir teneffüs veya zamanda bakıyor insanlar. Bu da konuyla hiç alakası olmayan ve seni ilgilendirmeyen bir mesele.


katip1988
Şef
03 Aralık 2024 10:05

bunun öğretmenlikle, yada herhangi bir meslekle ilgisi yok. aile terbiyesi ve vicdanla ilgisi var.

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