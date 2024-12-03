Her şey maddi

Her işlerini birilerine yaptırıyor derken derslerine sen mi giriyorsun? Ek ders bunun karşılığı çünkü. İnsanların hak ettiği paranın sizi ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Şu ek ders muhabbeti baydı, siz yenisiniz herhalde öğretmenlikte. İhtiyacı vardır düşünür.

İkincisi, herkes kendi okula katkısını düşünse başkalarını bu kadar düşünmez. Kendi işini iyi yapmayan insanlar başkalarıyla ilgileniyor sürekli.

Üçüncüsü insanların içtiği bir bardak çaya kadar laf edecek sen ne yaşadın? Çay parasını zaten öğretmen kendisi ödüyor. Oturup da o bir bardak içti bu üç bardak diye çetele mi tuttun? Sen az içiyorsun sanırım. Çay parası sana batmış. Az vereceğini söyleyebilirsin. Ama bardak hesabı yapmak kadar cimrilik değil su yazdıkların söyleyim.

Eğer nöbetçi olmadığı ve öğrenciler yemediği için yemeğin artması gibi bir durum olmadığı halde yemek yemeye çalışıyorsa bu yanlış. Ulaşım konusu kendi sorumluluğunda. Sürekli birilerinden beklentisi varsa bu da hoş değil. Yemek getirirken de birileri getirip yeniyorsa, kendisinin de getirmesi gerekir düşünüp. Bunu erkek hocalar yapmıyor genelde. Bunlarda hak verdim.

Teneffüs öğretmenin dinlenme saati robot değiliz. Böyle bir görevimiz de yok. Vaktimizden ayırıp çocuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çözmek istemeyeni de anlarım. Bazen insanın kafası kaldırmıyor dersten sonra. Yine de ben hiç ben soru çözmüyorum diyen öğretmen görmedim. O teneffüs çözmese, başka bir teneffüs veya zamanda bakıyor insanlar. Bu da konuyla hiç alakası olmayan ve seni ilgilendirmeyen bir mesele.