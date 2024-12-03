Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Aralık 2024 00:51
herşey maddi
bazı öğretmen arkadaşlar o kadar cimri o kadar kılı kırk yarıyor ki onların arasında bulunmaktan utanç duyuyorum. neredeyse her işlerini birilerine yaptırıp sadece ek ders konusunu düşünüyorlar. öğrenciler için okul için ne katkı sağlarım derdi hiç yok. öğlen olsa da taşımalıların yemeğinden nasl yerim, bir öğretmene takılırım ulaşımı beleşe getiririm, herşey ama herşeyleri para. okuldaki selam verdiği her bir insanı potansiyel inek olarak görüp sağmaya çalışmaları. öğretmenler odasına birisi yemek getirir bir Allah razı olsun demeden girişir. öğrenci soru soracağı zaman kaçacak delik arar. çay kahveyi her tenefüs duble bardak ile üç dört defa alır. iyi niyetli olamıyorum bunu gördükçe. öğrenciler gözüne bakarken nasıl böyle olabilirsin.

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
03 Aralık 2024 01:03

Genellemeyelim.


mazıke
Şef
03 Aralık 2024 01:05
bazı yazdık ya başına
atahoca, 51 dk. önce

Genellemeyelim.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
03 Aralık 2024 01:06

Bazıları demişsiniz, fedakar (bana göre bir kişi dersini iyi işlemeye çalışıyorsa yeterli, ek bir şey yapmadı diye kınanmamalı) diyeceğimiz sayı eskiden daha fazlaydı. ama bu dediğiniz konu her yerde var. Bizim meslek en az olanlardan.

atahoca, 51 dk. önce

Genellemeyelim.

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