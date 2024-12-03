Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Aralık 2024 08:37
Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavları

Memurların kariyer ilkeleri çerçevesinde ilerleyebilmeleri için Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavları yapılmaktadır. Bir memurun hayatını etkileyen bu sınavlar hakkında ne kanunlarda ne de uygulamada birlik bulunmamaktadır. Bazı kişiler kolayca bu sınavları girmekteyken bazıları sınavların açılmasını uzun yıllar beklemektedir.

Bu sınavlar hakkında eleştiri ve önerilerimizi bu başlık altında toplayabiliriz.ç

1 - İlk sorunumuz bu sınavların bir rutine bağlanmamış olmasıdır, yani ne zaman açılacak, kadro neye göre belirlenecek, hangi alanlarda unvan değişikliği açılacak belli değildir. Bu belirsizlik motivasyon düşüşüne neden olmaktadır.

2 - Bu sınavların ÖSYM gibi bir kurum tarafından merkezi olarak yapılması ve tercih usulü olmalıdır. Yani kişi merkezi olarak yapılmış bu sınavlardan belli puan alıp boş kadro nerede varsa oraya tercih yapabilmelidir. (bakanlık fark etmeksizin, aynı unvanlar için, şef, müdür gibi gys'ye tabii olanlar ve tekniker, öğretmen, hemşire gibi unvan değişiklikleri dahil)

Aksi durumda bir kurumda 90 puan alıp kadro olmadığı için atanamayan personel varken, diğer kurumda kadro fazla olması ya da aday olmaması sebebiyle 75 puanla atananlar oluyor.

3 - Sınavlarda hep aynı sorular çıkması, sürenin de uzun verilmesi sebebiyle hiç bir şey bilmeyenler bile 3-5 ayda papağan gibi ezberleyip giriyor. Sorular orijinal ve yorum soruları olmalı, ezber soruları değil.

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