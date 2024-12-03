aday memur istifa

Arkadaşlar net bir bilgi bulamadım. Ben mayıs ayında aday memur iken istifa ettim ve temmuzda kppsye girdim yeni puanla bu Aralık alımı gelirse atanabilir miyim çünkü 6 ay şartı doluyor ama bu 6 ayı 1 yıl diyen de var. net bilgi bulamadım bilgisi olan varsa ya da bu durumu yaşayan varsa bilgilendirebilir mi

Arkadaşlar net bir bilgi bulamadım. Ben mayıs ayında aday memur iken istifa ettim ve temmuzda kppsye girdim yeni puanla bu Aralık alımı gelirse atanabilir miyim çünkü 6 ay şartı doluyor ama bu 6 ayı 1 yıl diyen de var. net bilgi bulamadım bilgisi olan varsa ya da bu durumu yaşayan varsa bilgilendirebilir mi