KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Aralık 2024 08:59
aday memur istifa
Arkadaşlar net bir bilgi bulamadım. Ben mayıs ayında aday memur iken istifa ettim ve temmuzda kppsye girdim yeni puanla bu Aralık alımı gelirse atanabilir miyim çünkü 6 ay şartı doluyor ama bu 6 ayı 1 yıl diyen de var. net bilgi bulamadım bilgisi olan varsa ya da bu durumu yaşayan varsa bilgilendirebilir mi

Burak Eker67
Daire Başkanı
03 Aralık 2024 09:25

1 yl diyenler uyduruyor 6 ay o. sen zaten doldurmuşsun. atanmanda bir sakınca gözükmüyor


Çilli8787
Aday Memur
03 Aralık 2024 09:27

Usulüne uygun istifa ise 6 aydır bekleme süresi.


Çilli8787
Aday Memur
03 Aralık 2024 09:30

Aslında şöyle de bir durum var. Bu 6 ay 1 yıl gibi süreler kuruma sınavsız geri dönmek için geçerli olan süreler. Yani kanun metnini okuyunca kpss puanı ile istediğimiz zaman geçebilecegimiz yorumunu da çıkıyor.

Çilli8787, 2 saat önce

Usulüne uygun istifa ise 6 aydır bekleme süresi.


dfnyemalkvrne
03 Aralık 2024 09:32
arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum
Toplam 4 mesaj

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