Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Aralık 2024 09:30
ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 86,76 olarak açıkladı.

Buna göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,06 artarken yıllık enflasyon yüzde 86,76 olarak gerçekleşti.

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