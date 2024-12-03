Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Aralık 2024 10:09
Kasım ayı enflasyonu

Kasım ayı 2.24 olarak açıklanmış


Beyazrus
Aday Memur
03 Aralık 2024 10:12
Enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranı şimdilik 10.40 oldu

jeje1987
Şef
03 Aralık 2024 10:20
6 aylik normalde 10 almayacakmiydik 0.4 fark mi alacaz anlamadim bu işi

sslymnkp
Aday Memur
03 Aralık 2024 10:24
Hayır o 0.4 lük farkı Vergi Dairesine başvurup alıyoruz son başvuru 15 Aralık
jeje1987, 1 saat önce
6 aylik normalde 10 almayacakmiydik 0.4 fark mi alacaz anlamadim bu işi

pekgozenes
Aday Memur
03 Aralık 2024 10:26

:)))

sslymnkp, 1 saat önce
Hayır o 0.4 lük farkı Vergi Dairesine başvurup alıyoruz son başvuru 15 Aralık

Karam1453
Aday Memur
03 Aralık 2024 10:26

&#128512;&#128512;&#128512;alemsin

sslymnkp, 1 saat önce
Hayır o 0.4 lük farkı Vergi Dairesine başvurup alıyoruz son başvuru 15 Aralık
Toplam 5 mesaj

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