KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


03 Aralık 2024 10:14
Pomem başvurusu

merhabalar herkese.siz değerli emniyet mensubu arkadaşlara bir sorum olacak.yeğenim üniversitede iki yıllık melek yüksekokulu okuyor.bu yıl ikinci sınıfta.pomem e başvurmak istiyor.su an ikinci sınıfta ünide.bu yaz bitecek.basvuru yapabiliyormu pomeme


Karam1453
Aday Memur
03 Aralık 2024 10:22

Başvuru zamanı ile alakalı...Mezun olduktan sonra ilan açılırsa başvurur,öncesi olursa alımlar yetişmez ve başvuramaz


Karam1453
Aday Memur
03 Aralık 2024 10:24

Yaşı tutuyorsa PMYO basvurabilir ama

Karam1453, 1 saat önce

Başvuru zamanı ile alakalı...Mezun olduktan sonra ilan açılırsa başvurur,öncesi olursa alımlar yetişmez ve başvuramaz


oguz80
Aday Memur
03 Aralık 2024 11:03

teşekkür ederim

Karam1453, 1 saat önce

Yaşı tutuyorsa PMYO basvurabilir ama

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Pomem başvurusu32. dönem Pomem alımıAçık öğretim ve Pomem başvurusu32. dönem Pomem eğitimi ne zaman başlar?

Sözlük

kulağının üstüne yatmak 1 islam'a göre herkes kendi aklından sorumludur 3 kendini şımartmak 1 lady rai 1 gönül almayana ömür emanet edilmez 2 Göbeklitepe 1 fenotip 1 kendi olmak 2 cahit sıtkı tarancı 1 müslüman noel kutlamaz 5

Son Haberler

Hayatını 'madalya avcısı' görme engelli kızına adadıBahçeli: Kürtler canımız, PKK/YPG/PYD can düşmanımızdırKamuda 22 yılda 70 bin 878 engelli istihdam edildiÖnder Kahveci: Ocak zammı revize edilmeli, refah payı unutulmamalıAYM: Yapıların depreme dayanıklılığı sahibinin sorumluluğunda değil

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi