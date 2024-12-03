Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Aralık 2024 10:22
Aralık ayı enflasyon beklentileri

Tahmini beklentileriniz ne olur?


E.Kayı Han
Editor
03 Aralık 2024 10:32

2,35 olarak açıklarlar. enflasyon farkı falan derken memur maaş zammını 12,50 olarak açıklarlar işte.


khamul
Aday Memur
03 Aralık 2024 10:34

Enflasyon beklentisi kadar açıklanacağını düşünüyorum. 1.7 ile 1.8 arası bir şey çıkacak gibi


Vardır bir hayır
Memur
03 Aralık 2024 10:57

Aralık 1.90 civarı bekliyorum topmada 12.5 aliriz


Özgürlükzamanı
Memur
03 Aralık 2024 10:57

1.67


debug
Genel Müdür
03 Aralık 2024 11:25

TCMB kasım ayı anketine göre %1.67

Toplam 5 mesaj

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