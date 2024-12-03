Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


03 Aralık 2024 10:47
elektrikli scooter kullananlar

Arkadaşlar selamlar, benim gibi işe okula vs giderken sıkça elektrikli scooter kullananlar varsa aranızda bi indirim kampanyası vericem size toplaşın :)


Cafer Kalın
Aday Memur
03 Aralık 2024 10:48

Bende kullanıyorum brom ekseriyetle markete giderken bile kullandığım oluyor bazen hahahaha :))Hangi


Belkıs Kısmet
Aday Memur
03 Aralık 2024 10:50

Bayada kullanan varmış hee :D bende kendimi çok kullanıyorum sanıyordum? Hayat pay uygulamasında BinBin kampanyası var 60 tl.

Cafer Kalın, 48 dk. önce

Bende kullanıyorum brom ekseriyetle markete giderken bile kullandığım oluyor bazen hahahaha :))Hangi


Cafer Kalın
Aday Memur
03 Aralık 2024 10:52

Nasıl kullanıyoruz peki? Bend hayat pay uygulaması yok.

Belkıs Kısmet, 46 dk. önce

Bayada kullanan varmış hee :D bende kendimi çok kullanıyorum sanıyordum? Hayat pay uygulamasında BinBin kampanyası var 60 tl.


Belkıs Kısmet
Aday Memur
03 Aralık 2024 10:53

Brom ilk önce hayat pay uygulamasını indirip kaydoluyorsun (kaydolmak basit) sonrasın da Kampanyalar alanında ?BinBin Yolculuğunda 60 TL Hediye? kampanyasına tıklayarak 60 TL kampanya kodunu alıyorusun sonraaaa BinBin uygulamasındaki ?Kampanya Kodu? alanına giriyorsun?.

Cafer Kalın, 44 dk. önce

Nasıl kullanıyoruz peki? Bend hayat pay uygulaması yok.


Cafer Kalın
Aday Memur
03 Aralık 2024 10:55

Çok teşekkür ederim çok makbule geçti.

Belkıs Kısmet, 43 dk. önce

Brom ilk önce hayat pay uygulamasını indirip kaydoluyorsun (kaydolmak basit) sonrasın da Kampanyalar alanında ?BinBin Yolculuğunda 60 TL Hediye? kampanyasına tıklayarak 60 TL kampanya kodunu alıyorusun sonraaaa BinBin uygulamasındaki ?Kampanya Kodu? alanına giriyorsun?.


Melisa Sorgular
Aday Memur
03 Aralık 2024 10:57

Valla benim okul biteli çok oluyor ama işe giderken metrodan sonraki yürüme yolu için her gün kullan

Toplam 6 mesaj

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