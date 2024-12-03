Yıllık iznin kullanılması

Herkese merhaba, adliyede çalışıyorum ve kurumda yıllık iznin en fazla 3'e bölünmesi konusunda ısrarcı bir yöntem izliyorlar, yıllık iznin bu şekilde kullanıldığı başka kurumlar var mı, yoksa kullanımı genel olarak amirlerin politikasına bağlı bir durum mu?

Herkese merhaba, adliyede çalışıyorum ve kurumda yıllık iznin en fazla 3'e bölünmesi konusunda ısrarcı bir yöntem izliyorlar, yıllık iznin bu şekilde kullanıldığı başka kurumlar var mı, yoksa kullanımı genel olarak amirlerin politikasına bağlı bir durum mu?