Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Aralık 2024 10:50
Yıllık iznin kullanılması
Herkese merhaba, adliyede çalışıyorum ve kurumda yıllık iznin en fazla 3'e bölünmesi konusunda ısrarcı bir yöntem izliyorlar, yıllık iznin bu şekilde kullanıldığı başka kurumlar var mı, yoksa kullanımı genel olarak amirlerin politikasına bağlı bir durum mu?

ahmeterdal91
Memur
03 Aralık 2024 11:25

Bazı adliyelerde Başsavcı Vekilinizin uygun görüş notuyla birlikte 4 veya .5 kez de kullanabilirsiniz ancak bunun için dilekçe vermeniz gerekiyor diye biliyorum.

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