ocak zammı

memurlar. net de şuana kadar 5 aylık enflasyon 14.54 deniliyor bu haber doğrumu ocak enflasyon oranı ile birlikte 16-17 alırız bu habere göre yanlışmı anladım

memurlar. net de şuana kadar 5 aylık enflasyon 14.54 deniliyor bu haber doğrumu ocak enflasyon oranı ile birlikte 16-17 alırız bu habere göre yanlışmı anladım