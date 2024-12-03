Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Aralık 2024 10:57
ocak zammı
memurlar. net de şuana kadar 5 aylık enflasyon 14.54 deniliyor bu haber doğrumu ocak enflasyon oranı ile birlikte 16-17 alırız bu habere göre yanlışmı anladım

sayko1299
Memur
03 Aralık 2024 11:02

yanlış anlamışsın...maaş zammı öyle hesaplanmıyor


millisavunma
Aday Memur
03 Aralık 2024 11:03
o şekilde haber paylaşıldı sende görebilirsin ben hesaplamadım
sayko1299, 34 dk. önce

yanlış anlamışsın...maaş zammı öyle hesaplanmıyor


sayko1299
Memur
03 Aralık 2024 11:05

şuan an 10.4 alınacak zam.6 aylık enflasyon farkı +ocak 2025 zammı


murat_326
Şube Müdürü
03 Aralık 2024 11:16

Ocakta toplam kaç olur zam oranı

sayko1299, 31 dk. önce

şuan an 10.4 alınacak zam.6 aylık enflasyon farkı +ocak 2025 zammı


ExpertE
Genel Müdür
03 Aralık 2024 11:16

Ocak %12.0-12.9 arasında olur muhtemel. 12.5 göre ayarlayın işte az altı az üstü.

sayko1299, 31 dk. önce

şuan an 10.4 alınacak zam.6 aylık enflasyon farkı +ocak 2025 zammı


debug
Genel Müdür
03 Aralık 2024 11:20

Senin dediğin sgk emeklileri için... Sen çıkan enflasyondan %4 daha az zam alacaksın.

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