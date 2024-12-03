Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Aralık 2024 11:26
Baba Sağlık Dumurundan Memlekete Gidebilir miyim.

Babamda kalp ve ortapetik %62 engel raporu var 60 yaşında 5 kardeşin tek erkek çocuğuyum 3 kardeş evli ve biri bekar bekar olan reşit değil lise 1 gidiyor ben özel harekat branşlıyım memleketim küçük şehir mazaret tayini yazsam branşlı veya branşsız gidebilirmiyim tecrübelerinizi aktarırmısınız

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