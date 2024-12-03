Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Aralık 2024 11:26
Babamın sağlık dumurundan memleketime atanabilir miyim?

Babamda kalp ve ortapetik %62 engel raporu var 60 yaşında 5 kardeşin tek erkek çocuğuyum 3 kardeş evli ve biri bekar bekar olan reşit değil lise 1 gidiyor ben özel harekat branşlıyım memleketim küçük şehir mazaret tayini yazsam branşlı veya branşsız gidebilirmiyim tecrübelerinizi aktarırmısınız


Brse
Aday Memur
03 Aralık 2024 13:13

Zor. Gih ol.


Psikomem
Aday Memur
03 Aralık 2024 14:09

benim babamın kalp yetmezliği, prostat, tansiyon, şeker, gözün birinde yüzde 70 birinde yüzde 65 görme kaybı ve yüzde yüz oranında raporu mevcut ben bile sağlık durumundan tayin olamadıysam sizin çok çok zor hocam. ayrıca evin tek erkek çocuğu benim kız kardeşlerim evli ve başka şehirlerde yaşamaktalar.


tsubasa17
Memur
03 Aralık 2024 14:15
Devrem geçmiş olsun senin de mi dilekcen de mazeret atama döneminde değerlendirilecektir yazıp Red geldi
Psikomem, 43 dk. önce

benim babamın kalp yetmezliği, prostat, tansiyon, şeker, gözün birinde yüzde 70 birinde yüzde 65 görme kaybı ve yüzde yüz oranında raporu mevcut ben bile sağlık durumundan tayin olamadıysam sizin çok çok zor hocam. ayrıca evin tek erkek çocuğu benim kız kardeşlerim evli ve başka şehirlerde yaşamaktalar.


Psikomem
Aday Memur
03 Aralık 2024 14:24

öyle oldu maalesef.

tsubasa17, 37 dk. önce
Devrem geçmiş olsun senin de mi dilekcen de mazeret atama döneminde değerlendirilecektir yazıp Red geldi
Toplam 4 mesaj

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