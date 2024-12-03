Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Aralık 2024 11:34
Kredi kartı limit arttırma

Bir bankadan almış olduğum kredi kartımın limiti 20.000 TL. Bunun dışında herhangi bir kredi kartım ve kredim yok. Findeks kredi notum 1150. Fakat kredi kartı limit artışına başvurduğumda bankadan reddediliyor. Her alışverişi kartla yapmaya başladım. Bu şekilde kullanım ve düzenli ödeme ile kaç ayda bu limit arttırılır. Bu konuda tecrübesi olan varsa paylaşabilir mi?


debug
Genel Müdür
03 Aralık 2024 11:39

Eğer son 5 yıl içerisinde kanuni takip vs. yoksa 2-3 aya limitini arttırlar. Kredi kartını son 1 yıl içerisinde aldıysan maaşının(ek geliriniz yok ise) 2 katını geçemez limitin.


bulaşşıkk
Memur
03 Aralık 2024 14:42

Mobilden mi başvuruyorsunuz. Öyleyse şubeden başvurun yükseltirler.

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