KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Aralık 2024 12:13
Acil puan silinmiş

Kamu yönetimi mezunuyum 2024 sınav puanım 59.99 gibi bir puandı fakat sanırım 60 puan olmadığı için silinmiş ösym den tercih yapamadım aralık 2024 te merkezi tercih de yapamayacağım değil mi eğer öyleyse sınav parası falan haram olsun ve 50 55 60 puanla atama oluyor diye şeyler görüyorum acil bilen varsa yazarsa sevinirim


selnnnn1
Aday Memur
03 Aralık 2024 12:26
1

birtorpilsizdaha
03 Aralık 2024 12:30

1 ne demek açıklar mısın


muhendisee
03 Aralık 2024 12:31

1


tiktaktoktuk
Şube Müdürü
03 Aralık 2024 12:54

Bu puanla tercih yapamayın zaten. 120 soruda 20 net yapamamışsınız sistemi anlayamıyorsunuz. Memur olunca bir de devlet işinde evrak mı teslim edilecek size? Allah korusun


birtorpilsizdaha
03 Aralık 2024 13:19

Hangi dosyana ne oldu ülke iyi de memurların sıkıntısı mı eksik yıkıcı olmayı bırakında biliyorsanız soruya doğru dürüst cevap verin


Burak Eker67
Daire Başkanı
03 Aralık 2024 13:44

aldığınız puan silinmez çünkü baraj puan sistemi yok. soru iptalleri ile ilgili durumdan dolayı olabilir. sadece sizde mi yoksa herkesin mi puanları silinmiş


banty
Aday Memur
03 Aralık 2024 13:44

60 olsa ne değişecek? Puanın 85 olmadığı sürece atanamazsın. Nerede 50 puanla atama gördüysen yanlış görmüşsün.


birtorpilsizdaha
03 Aralık 2024 14:25

Herkesin mi silinmiş bilemem o puanla atanan var hiç kimse tercih etmemiş puanı düşük olan tercih ed


birtorpilsizdaha
03 Aralık 2024 14:26

Herkesin mi silinmiş bilemem o puanla atanan var hiç kimse tercih etmemiş puanı düşük olan tercih ed


birtorpilsizdaha
03 Aralık 2024 14:28

Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanınız hesaplanmamıştır" yazısı ile karşılaşan adaylar bir test bölümünde en az bir ham puanı bulunmadığı için hesaplanmamaktadır.


birtorpilsizdaha
03 Aralık 2024 14:30

Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanınız hesaplanmamıştır" yazısı ile karşılaşan adaylar bir test bölümünde en az bir ham puanı bulunmadığı için hesaplanmamaktadır.


birtorpilsizdaha
03 Aralık 2024 14:33

Devletin müdürlerini görüyorum merak etme anlamadan dinlemeden konuşan müdür çalışıyordum masa başında ahkam kesmiyordum

tiktaktoktuk, 2 saat önce

Bu puanla tercih yapamayın zaten. 120 soruda 20 net yapamamışsınız sistemi anlayamıyorsunuz. Memur olunca bir de devlet işinde evrak mı teslim edilecek size? Allah korusun


Volkan5225
Aday Memur
03 Aralık 2024 14:44

Arkadaşlar 50 60 70 puan atama gösteren sitelere sosyal medya platformlarina inanmayın takipçi kasmak amaç ben görmedim hiç 50 60 puanla yerleşen haa şu olur kimsenin okumadığı bir bölüm bitirmisindir devlette korun gözü gibi atama yapar o bölümünden sennde puanın 50 dır sen atanirsin bu 50 ile atama anlamına gelmiyor istisna dır 50 atama diceksen tercih klavuzundaki bölümlerin yarısı en az 50 ile ataması gerekir milleti kandırmayın ümit baglatmayin mühendisler mimarlar iibfler avukatlar veterinler vs vs hangisi 50 60 70 ile atanıyor adam 85 alıyor gene garanti demiyor

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