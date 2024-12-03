Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Aralık 2024 12:30
Yeni emekli olmuş öğretmen maaşı

Yeni emekli olmuş 25 yıl görev yapan öğretmen maaşı ve ikramiyesi kaç lira oluyor?


Merter38
Aday Memur
03 Aralık 2024 13:58

28 yıllıksan 27 bin alırsın

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