Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Aralık 2024 12:32
Norm Fazlası Öğretmenlere Ocak Ayında İL Dışı Tercih Hakkı verilmeli.!

Norm Fazlası Öğretmenlere İL Dışı Hakkı tanınmalı Çok fazla yığılma var Bir çok il'de. Tayin isteğinde bulunabilecek Çok kişi var bu şekilde bazı illerde fazlalık sayısı düşebilir.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
03 Aralık 2024 14:31

İl dışı tayinlerinde yine en çok yığılma olan yerlere tayin isteniyor.

Okulun ve öğrencinin düzenini bozan yıl içi tayinler tamamen kaldırılmalıdır. Mayıs -Haziran aylarında her tür planlama ve atama yapılmalı, Temmuz ayında ilişik kesmeler, başlamalar bitmelidir.

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