Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Aralık 2024 12:55
Adli soruşturma kovuşturmaya dönüştü

Malum konudan dolayı soruşturmam vardı kendim araştırıp bulup gidip ifade verdim ve savcı soruşturmayı davaya çevirdi hts kaydı sc scd kodlamaları mevcut süreç nasıl işler bilgisi olan paylaşırsanız çok sevinirim.


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
03 Aralık 2024 12:57
.

mremrek
Aday Memur
03 Aralık 2024 13:00

Sizin durumda mı aynı

Gebeskaplumbagaa, 2 saat önce
.

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
03 Aralık 2024 13:00
yok yanlışlıkla attım
mremrek, 2 saat önce

Sizin durumda mı aynı


Dolunaycaa12345
Memur
03 Aralık 2024 13:40
özelden yazarmısın aynı kodlamadan adli vardı benimde savcı iddianamede neden dolayı açtı davayı
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolsan ikinci emeklilik hayırlı olsunÇaresiz polis emeklileriÜniversite borçlanmasıPsikiyatri nedeniyle silahı alınan, nasıl çalışırAşırı borçlanmadan dolayı ihraç olur mu?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımıİcralık polisler2024 Eylül dönemi mazeret ataması

Sözlük

günaydın sözlük 7 yaşlandıkça duygusallaşan adam 1 harem 2 antares 2 gönül almayana ömür emanet edilmez 2 sökmen 1 aralık 2 Ben senin bildiğin erkeklerden değilim 1 yeni yıla Nasıl girersen bütün yıl öyle geçer 5 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez makamında darbedildiMülkiyet devri işlemleri herhangi bir tapu müdürlüğünden yapılabilecekAğabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındıBakan Bak'tan üniversite öğrencilerine 'Ronaldo' örneğiMilyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Navigasyon için 'polis' düzenlemesi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi