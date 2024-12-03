Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Aralık 2024 13:17
çorluya atandım, nasıl bir yer ?
öğretmenim Çorlu'ya atanadım. Çorlu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Birde ilk başta ev arkadaşı arayan olursa eğer beraber kalmak ilk başta benim için iyi olacaktır.

cevdet5934
Aday Memur
03 Aralık 2024 14:02

hayırlı olsun, neresi olduğuna bağlı. esentepe , alipaşa, zafer mahalleleri güzel. merkez kaotik. branş nedir?


Burak Eker67
Daire Başkanı
03 Aralık 2024 14:08

26 yıl tekirdağ merkezde yaşadım çorlu merkezden daha büyük ve gelişmiş. il olması gündemdeydi bir aralar. hayırlı olsun.


Kagiş
Müsteşar
03 Aralık 2024 14:41

Trakya pahalı bir yer! Hayırlı olsun.


Elraae
03 Aralık 2024 14:50

Teşekkürler

Kagiş, 12 dk. önce

Trakya pahalı bir yer! Hayırlı olsun.

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