kadroludan sözleşmeli geçiş var mı

arkadaşlar bilgisayar programcılığı bitirdim ve tıbbi laboratuvar teknikleri bölümünu bitirmek üzereyim eğer bilgisayar bölümünden atanirsam farklı bir unvan ile sağlık bakanlığına tekniker olarak atanabilir miyim herhangi bir ceza yada sorun ile karşılaşır mıyım?

arkadaşlar bilgisayar programcılığı bitirdim ve tıbbi laboratuvar teknikleri bölümünu bitirmek üzereyim eğer bilgisayar bölümünden atanirsam farklı bir unvan ile sağlık bakanlığına tekniker olarak atanabilir miyim herhangi bir ceza yada sorun ile karşılaşır mıyım?