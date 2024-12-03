Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Aralık 2024 13:37
kadroludan sözleşmeli geçiş var mı
arkadaşlar bilgisayar programcılığı bitirdim ve tıbbi laboratuvar teknikleri bölümünu bitirmek üzereyim eğer bilgisayar bölümünden atanirsam farklı bir unvan ile sağlık bakanlığına tekniker olarak atanabilir miyim herhangi bir ceza yada sorun ile karşılaşır mıyım?

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