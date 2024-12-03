Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Aralık 2024 13:49
2016 TİS ile verilen 1 derece ile ilgili son durum

2016 yılında TİS ile verilen 1 derece ile ilgili son 1 ay içinde istinaf aşamasını geçip kesinleşen bir karar var mı bu hususta bilgisi olan varmı acaba!!!

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