Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Aralık 2024 13:52
Unvan degisikligi sinavini daha once kazanmış olanlar bakabilir mi?

Arkadaşlar merhaba, bu ocakta tayin istesem ve unvan değişikliği sınavı 2026 da yapılsa sizce atamam yapilir mi? İl disi tayinlerde 2 yıl aynı yerde çalışmak gerekiyor ya kafam karışıyor o yüzden emin olamadım tecrübe edeniniz oldu mu?

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