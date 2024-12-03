Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Aralık 2024 14:16
Başöğretmen ve uzman öğretmenlik tazminatları emeklilikte de sayılsın tüm öğretmenler destek olun.

Başöğretmen ve uzman öğretmenlik tazminatları emeklilikte de sayılsın tüm öğretmenler destek olun.Tüm öğretmenler bir gün emekli olacak.Sendikalar göreve.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
03 Aralık 2024 14:23

Hükümet EYT'nin kuyruk acısı geçmeden, yani uzunca bir süre emeklilerle ilgili, emeklilik şartlarının iyileştirilmesiyle ilgili hiç bir şey yapmayacak.

2008 sonrası göreve başlayan memurlar zaten işçi statüsüyle aynı emeklilik şartlarına sahip. Yakında herkes fakirlikte eşitlenecek.

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