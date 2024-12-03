Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


03 Aralık 2024 14:21
4b Büro'dan İstifa Etmiş Birinin 4b Mühendisliğe Geçişi

Geçtiğimz ay 4b büro personeli görevimden çeşitli nedenlerle istifa ettim. Şimdi 4b'li mühendislik alımlarına başvuru yapabilir miyim?

Teşekkür ederim.

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