Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Aralık 2024 14:39
Adliye personelinin suçüstü nöbetlerinde görevlendirmesinde eşitlik sağlanmalı (Ana sayfa haberi)
https://www.memurlar.net/haber/1119911/

ilahiadalet
Şef
03 Aralık 2024 14:44

özverili çalışmalarınızdan dolayı tebrik ederim.

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