KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Aralık 2024 15:04
merkezi atama dışında atanıp gitmeme yaptırımı
arkadaşlar merkezi atamaya surda fazla bişi kalmadı ama o atamadan once bazı alımlar da var bu alımlara basvurup kazanıp gitmezsek ne gibi bir yaptırımla karşılaşılır

Volkan5225
Aday Memur
03 Aralık 2024 15:20

Öncelikle Allah katında yaptirimin olur kul hakkına girersin ihtiyacı olan birinin hakkını yemiş olursun o adam girmek istiyordur osym yaptirimi ise 4b li kazanmış olursun osym nin sözleşmeli merkezi atamasına basvuramazsin 1 yıl ama kadrolu alımlarına basvurursun


suigeneris0007
Aday Memur
03 Aralık 2024 15:35
evrak teslim edilmediği sürece 1 yıl ceza vs yok yedeği alıyorlar

dfnyemalkvrne
03 Aralık 2024 15:47
evrak vermezsen ceza yok ama belki de gidecek birinin hakkını yiyeceksin. Bu alımların yöntemi çok yanlış merkeziden 1 ay sonra olsa bari atanamayan gider. bilinçli de yapılıyor olabilirler

suigeneris0007
Aday Memur
03 Aralık 2024 15:51
işte bende keyfimden yapmıyorum merkezi olmaz ise sap gibi kalmak istemiyorum merkeziye 3 kala olacak şekilde bir alım var

Volkan5225
Aday Memur
03 Aralık 2024 16:01

Senin puanın 90 değil mi niye ayak yapıyorsun bal gibi atanirsin her atamada

suigeneris0007, 2 saat önce
işte bende keyfimden yapmıyorum merkezi olmaz ise sap gibi kalmak istemiyorum merkeziye 3 kala olacak şekilde bir alım var
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