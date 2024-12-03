merkezi atama dışında atanıp gitmeme yaptırımı

arkadaşlar merkezi atamaya surda fazla bişi kalmadı ama o atamadan once bazı alımlar da var bu alımlara basvurup kazanıp gitmezsek ne gibi bir yaptırımla karşılaşılır

arkadaşlar merkezi atamaya surda fazla bişi kalmadı ama o atamadan once bazı alımlar da var bu alımlara basvurup kazanıp gitmezsek ne gibi bir yaptırımla karşılaşılır