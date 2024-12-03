Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Aralık 2024 15:07
Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Konuları

Merhaba, programcı kadrosu için unvan değişikliği yazılı sınavına katıldım. Şimdi, unvan değişikliği sözlü sınavına dair bilgi almak istiyorum. Sözlü sınavda alanımla ilgili teknik sorular mı soruluyor, yoksa genel kültür ve yönetmelik gibi konular mı ele alınıyor? Daha önce unvan değişikliği yazılı sınavına girip sözlü sınava katılan arkadaşlar, tecrübelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

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