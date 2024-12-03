Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Aralık 2024 15:21
Personel kimlik kartında neden çalıştığımız kurum yazmıyor?

Adalet Bakanlığı kimlik kartı yazıyor. Kimliği birine gösterdiğimde beni Ankarada Bakanlıkta çalıştığımı sanıyor. Hangi adliyede çalıştığımız belli değil. Bazı işletmeler adliyelere özel indirim yapıyor. Kimlik göstererek çalıştığım adliyeyi ispatlayamıyorum. Biz hakimler savcılar gibi tayine tabi kişiler de değiliz, sürekli şehir değiştirmiyoruz. Kimlik kartında kurum adının yazmaması saçma değil mi?

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