KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Aralık 2024 15:50
heyet raporu
merhaba, heyet raporu almak için sabah 6 d hastaneye gidersem bunu alabilir miyim lütfen yardımcı olun fikir verin. iş yerin fiziksel ve ruhsal sağlık raporu istedi

Adanali2801
Aday Memur
03 Aralık 2024 16:12

Hocam çoğu hastane randevu istiyor e nabizdan sağlık kurulu randevu alin

Toplam 1 mesaj

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