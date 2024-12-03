Hafta Sonu Yapılan Veli Toplantısının Ek Ders Ücreti

Herkese merhaba,

Hafta sonu yapılan veli toplantılarına katılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi konusunda Yargıtay karar vermişti. Haberi olmayanlar varsa Google'a "veli toplantısı ek ders" yazarak aratırsa haberlere ulaşabilir.

Ekim ayında pazar günü yaptığımız veli toplantısının öncesinde okul müdürüne durumu bildirdik, tamam öderiz dedi. Sonra müdür yardımcısına söyledik ancak bu ücret bize ödenmedi. Müdür yardımcısıyla tekrar konuştuğumuzda kendisi ilçe MEM ile konuştuğunu söyledi. Kendilerine böyle bir yazı gelmemiş, bu yüzden böyle bir ücret yatmayacakmış. Hatta 30 yıllık öğretmenim, ilk defa böyle bir istekle karşılaşıyorum gibi alaycı bir tavır sergilenmiş. Sendikamıza da yazdık ancak yanıt alamadık.

Bu konuda hakkımızı nerede, nasıl aramalıyız? Benzer problemler yaşayan varsa deneyimlerini paylaşırsa çok teşekkür ederim.