Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


03 Aralık 2024 17:09
ADEM ATACAN ÜNİVERSİTE MEMURLARININ UMUDU
ADEM ATACAN ÜNİVERSİTE MEMURLARININ UMUDU OLMUŞ MUDUR GÖRÜŞLERİNİZ NEDİR TAYİN HAKKINI KAZANABİLİR Mİ

ouzzz.32
Aday Memur
03 Aralık 2024 17:47
Adem başkanın hakkı ödenmez!Allah razı olsun ondan.
Toplam 1 mesaj

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