Devamsızlıkların Silinmesi

Meslek lisesinde çalışıyorum. Maalesef çok fazla sayıda problemli, sınıf düzenini bozan, diğer öğrencilerin de öğrenme hakkına giren öğrencimiz var. Bu öğrenciler genelde çok devamsızlık yapıyor ancak velileri okula geldiği an müdür yardımcılarımız sorgusuz sualsiz, mazeret istemeksizin öğrencinin devamsızlığını siliyor (özürsüzden özürlüye taşıyor).

Daha dün, sene başından beri okuldan kaçan, öğleden sonraki derslere girmeyen bir öğrencim "5 günden az devamsızlığım var, ailem sildirdi" şeklinde konuştu. Maalesef(!) okulumuzda müdür yardımcıları derslerine de hiçbir zaman girmiyor, bu yüzden bu öğrencilerin dersteki tavırlarını görmüyor, bunlar devamsızlıklarına rağmen sınıf geçtiği için yıllarca olan derse giren öğretmene oluyor.

Bu konuda okullarınızdaki uygulamayı merak ediyorum. Devamsızlıklar siliniyor mu? Hiç silinmiyor mu? Bu işin doğrusu nedir? Bu işle nasıl baş edebiliriz? Şimdiden teşekkürler.