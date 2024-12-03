Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Aralık 2024 17:13
Ebelerin yetkileri artırıldıysa Maaşlarının da buna oranla arttırılması

Ebeler ile ilgili yönetmelik yayımlandı yetkilerini görevlerini baya bir sıralamışsınız ama maddiyata yönelik hiçbir şey yok bu konuda personele yetkisi ve görevi gereğince öğretmenlere nasıl uzman vs. Zam yapıldıysa ebelere de yapılması gerekir. Yetkililere duyurulur, Ebe arkadaşlar hakkınızı arayın.

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