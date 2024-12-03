Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Aralık 2024 17:56
Zorunlu Askerlik Sırasında İstifa?

Merhaba herkese. Kadrolu bir zabıt katibi zorunlu askerlik görevi sırasında TSK, jandarma, polislik gibi kurumların alımını kazanırsa askerlik görevi devam ederken istifa edebilir mi? Süreç nasıl ilerler? Sonuçta askerdeyken ücretsiz izin gibi bir durumda oluyoruz. O sırada izin alıp istifa etmeye gidilebilir mi? Burada maksat ilişiği kestirmek. Zira kazanılan kurumda kısa sürede eğitime çağıracak.

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