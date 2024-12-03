Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Aralık 2024 18:16
öğrenci hangi şartlarda okuldan kalıcı olarak uzaklaştırılabilir?

öğrenmek istemeyen, yalan söyleyen, dersle alakası olmayan, 1 yıl sınıf tekrar etmiş ve düzelmek de istemeyen

yani bu izlenimleri vermiş öğrenci için soruyorum?


ahmet99
Daire Başkanı
03 Aralık 2024 19:01

Sayın hocam ortaöğretim kurumlar yönetmeliğinin 164.maddesini incelerseniz 3.fıkrasında Okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar; olarak a harfinden ş harfine kadar davranışlar yazılıdır. 4.Madde ise örgün öğretim dışına çıkarma cezasıdır. Bu maddeden okul yönetimi ceza verse de ilçe milli eğitimden dönebilir. Genelde veli çağrılır çocuğunuza şu fiilinden dolayı örgün öğretim dışına çıkarma cezası vereceğiz ya öğrencinizin naklini alın yada biz ceza verelim denir.


ta345
Memur
03 Aralık 2024 19:55

tamamdır ,çok teşekkür ederim.

hocam başka şeylerde var da en önemlilerini yazdım.

ve ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin ilgili kısımlarını okumaya ve ilgilenmeye çalışacağım.

bence yalan söyleyen insan tehlikeldir. Allah beni muhafaza buyursun amin .

ahmet99, 1 saat önce

Sayın hocam ortaöğretim kurumlar yönetmeliğinin 164.maddesini incelerseniz 3.fıkrasında Okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar; olarak a harfinden ş harfine kadar davranışlar yazılıdır. 4.Madde ise örgün öğretim dışına çıkarma cezasıdır. Bu maddeden okul yönetimi ceza verse de ilçe milli eğitimden dönebilir. Genelde veli çağrılır çocuğunuza şu fiilinden dolayı örgün öğretim dışına çıkarma cezası vereceğiz ya öğrencinizin naklini alın yada biz ceza verelim denir.

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