Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


03 Aralık 2024 18:31
3+1 4b sozlesmeli personel becayis

4B sözleşmeli personel Becayis için 3+1 kuralı geçerli mi yoksa 1 yıl sonra becayiş yapilabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimÇevre ve şehircilik bakanlığı rahat mıdırTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim Yardımı2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı büro personeli atamasıTarım ve Orman Bakanlığında 14 yıldır GYS yapılmıyor(?)Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKurumlar arası geçişHizmet birleştirmenin faydası var mı?MSB Çevre Mühendisi Alımı

Sözlük

yeni yıla Nasıl girersen bütün yıl öyle geçer 5 aynabat yegenova 1 kepir 1 yaşlandıkça duygusallaşan adam 1 otizm 1 aralık 2 güne bir söz bırak 2 3 aralık dünya engelliler günü 5 kabile 2 fenotip 1

Son Haberler

Iğdır FK'da teknik direktör istifa ettiAydın'da 4 büyüklüğünde depremMeclis Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandıYargıtay'dan Van seçimleri için Çifte bozma kararıBakan Tekin: Özel gereksinimli öğrencilerimiz bize emanettir

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi