Erasmus Bilgilendirme Toplantısına Katılmamak

Arkadaşlar merhaba,

Ben ve bir diğer meslektaşım okulumuzun Erasmus, E-twinning Projeleri Komisyonundayız. Dolayısıyla il veya ilçe MEM'in bu konulardaki toplantılarına okulu temsilen bizler katılıyoruz. Bundan birkaç hafta önce bulunduğumuz il MEM'de Erasmus Bilgilendirme Toplantısı yapılmış.

Okulumuz idaresinden hiç kimse EBYS'ye gelen mesajları vaktinde kontrol etmiyor. Bize toplantı olduğu söylenmedi. (Şu an bile eminim haberleri yoktur.) Biz toplantının olup bittiğini başka okulda çalışan bir arkadaşımızdan yeni öğrendik.

Ben idaremizin savsaklığına alıştığım için başta pek dert etmemiştim ancak bugün bir arkadaş bu tarz toplantılara katılmamanın soruşturma sebebi olabileceğini söyledi. Bu doğru mudur? Öyleyse sorumsuzluğun bizde olmadığını, okul idaresinin haber vermemesi üzerine toplantıyı kaçırdığımızı bildiren bir dilekçe yazmamız ileride problem yaşamamak için yeterli olur mu? Yoksa bir yere başvurmak mı gerekecek? Teşekkür ediyorum cevaplarınız için.