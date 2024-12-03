Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Aralık 2024 19:34
Norm fazlası

Merhaba

Norm fazlaları hesaplanırken hizmet puanı üstünlüğüne dikkat ediliyor ancak benim DYK kursundan alacağım puan eklenmedigi için ben norm fazlası oldum 1 puan ile,

Ne yapabilirim. DYK puanları her ayın sonunda mi veriliyor yoksa dönemlik mi var mı bir kuralı ?


fen-25
Şef
03 Aralık 2024 19:50

yıllık kurslarda haziran gibi eklenir.

ay ay eklendiğini hiç duymadım hocam

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