Merhaba

Norm fazlaları hesaplanırken hizmet puanı üstünlüğüne dikkat ediliyor ancak benim DYK kursundan alacağım puan eklenmedigi için ben norm fazlası oldum 1 puan ile,

Ne yapabilirim. DYK puanları her ayın sonunda mi veriliyor yoksa dönemlik mi var mı bir kuralı ?