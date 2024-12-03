Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Aralık 2024 19:54
Refakat izni devam ederken tayin isteyebilir miyim

Arkadaşlar merhaba. Bebeğimin rahatsızlığından dolayı refakat iznindeyim. Ocak ayında tayin istemeyi düşünüyoruz. Tayin çıkması durumunda refakat raporum devam ederken hastaneden ayrılış yapabiliyor muyum. Yoksa iznin bitmesini mi beklemem gerekiyor. Bilenler cevaplarsa çok sevinirim

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