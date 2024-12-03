gih sınıfı eşin yanına atanma

eşim egm de polisti sağlık nedeniyle yine egm de gih sınıfına geçti bilgisayar işletmeni oldu ve mersin iline atandı bende şırnak ilinde ebe yim eş durumu tayin isteyecem bugün sağlık bakanlığını aradığımda şırnağın 6 E de mersinin 1 A da olduğunu yanına eş durumundan gidemeyeceğimi söylediler bilgisi oln varmı bu konuda

eşim egm de polisti sağlık nedeniyle yine egm de gih sınıfına geçti bilgisayar işletmeni oldu ve mersin iline atandı bende şırnak ilinde ebe yim eş durumu tayin isteyecem bugün sağlık bakanlığını aradığımda şırnağın 6 E de mersinin 1 A da olduğunu yanına eş durumundan gidemeyeceğimi söylediler bilgisi oln varmı bu konuda