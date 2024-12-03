KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Aralık 2024 20:53
MEB müfettiş yardımcılığı

Başvuru esnasında el yazsısı özgeçmiş istiyor.Ama aynı zamanda cv zaten yazılıyor.bu el yazısı özgeçmişi daha yüzeysel mi yazmak gerekir .

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