Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Aralık 2024 21:16
21 saat

Selamlar...Ders varsa her öğretmene 21 saat ders verilmesi gerekmiyor mu?

Birine 23,diğerine 15 şeklinde dağitilabilir mi?


avea11
Memur
03 Aralık 2024 22:30

21 saate kadar zorunlu olarak ek ders verilebilir. Örneğin 42 saat ders varsa 21-21 olması esastır. Fakat ders saatinden kaynaklı birkaç saat fark olabilir. Görevde 25 yılı doldurmamış bir öğretmene fazladan ders olduğu halde 15 saat ders verilmez.


cevdet5934
Aday Memur
03 Aralık 2024 22:51

verilemez tabi ki eşit dağıtılmalı

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