Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Aralık 2024 22:40
sağlık çalışanı doğumdan sonra nöbet
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bir hastanede 657li kadrolu sosyal çalışmacı olarak çalışmaktayım. 14 ay önce doğum yaptım .Ne kadar süreyle nöbet ve icap nöbetinden muaf olurum.Bilgisi olan var mı?

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