sağlık çalışanı doğumdan sonra nöbet

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bir hastanede 657li kadrolu sosyal çalışmacı olarak çalışmaktayım. 14 ay önce doğum yaptım .Ne kadar süreyle nöbet ve icap nöbetinden muaf olurum.Bilgisi olan var mı?

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bir hastanede 657li kadrolu sosyal çalışmacı olarak çalışmaktayım. 14 ay önce doğum yaptım .Ne kadar süreyle nöbet ve icap nöbetinden muaf olurum.Bilgisi olan var mı?