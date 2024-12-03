Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Aralık 2024 22:55
Boşanma

3+1 ile atandım bu mayıs ayında 3. Yılım dolacak ancak ben önümüzdeki ay doğumdan dolayı ücretsiz izine ayrılacağım fiiilen çalışıyor gözükmeyeceğüm yaklaşık bir yıl. Eşimden ayrılacağım bu sebeple boşanınca Ankara?da bebeğimle tek kalıyorum hem iş hem bebek tek başıma imkansız ailemin yanına boşanma tayini yapmak istiyorum 4. Yılım olmadan tayin yapabilir miyim? İsteyeceğim bölge D grubu bölgesi


kzbn3
Aday Memur
03 Aralık 2024 23:51
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mkuzuguden
Aday Memur
04 Aralık 2024 00:29

Son değişiklikle kadroluysan boşanma kararı çıktıkta. Sonra 3 ay içinde istiyebiliyorsun

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