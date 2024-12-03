KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


03 Aralık 2024 22:58
pomem başvuru

arkadaşlar şahsen başvuruya çağrılırsak ama gitmezsek ne olur ?Bir sonraki alımda başvurmak istersek dezavantaj oluşturuyor mu ?

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