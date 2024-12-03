MEB okullarında Kütüphane memurluğu

Öncelikle 10000 kitaptan fazla kitap varsa kütüphaneci atanacak. Atanamadığı durumda norm fazlası TDE veya Türkçe öğretmeni valilikçe görevlendirilebilecek ki il ilçe memlerin teklifiyle olur bu. Bu iki durum da mümkün olmazsa okul yönetimi kurs almış bir öğretmeni o da yoksa kurulca belirlenen bir öğretmeni görevlendirebilecek.

Hasılı okulunuzda 10000 kitap varsa, kütüphaneci atanmadı veya norm fazlası öğretmen görevlendirilmediyse okul yönetimi sizi görevlendirebilir. Şu an için yapmanız gereken okul yönetiminize hem sözlü hem yazılı olarak bu göreve talip olduğunuzu belirtmek.