Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Aralık 2024 23:13
MEB okullarında Kütüphane memurluğu

Arkadaşlar konuyla ilgili 24 Kasım'da bir yönetmelik değişikliği haberi yayınlandı.Okul kütüphanelerine öğretmen atamasıyla ilgili. Link atamıyorum buraya. O yüzden şunu sormak istiyorum.Bununla ilgili öncelik norm fazlası öğretmenlerininmiş, branşı Türkçe olanlar kabul ederse geçebileceklermiş. Geçiş olmazsa kütüphanecilik kursu almış olanları atayacaklarmış. Şimdi bu atama il içi ve il dışı şeklinde olmayacak. Kurs sertifikam var 100 saatlik. Bunu nasıl takip etmek gerekir, ne yapmak lazım? Bir dilekçe başvurusu da demiyor yazıda.


avea11
Memur
03 Aralık 2024 23:21

Öncelikle 10000 kitaptan fazla kitap varsa kütüphaneci atanacak. Atanamadığı durumda norm fazlası TDE veya Türkçe öğretmeni valilikçe görevlendirilebilecek ki il ilçe memlerin teklifiyle olur bu. Bu iki durum da mümkün olmazsa okul yönetimi kurs almış bir öğretmeni o da yoksa kurulca belirlenen bir öğretmeni görevlendirebilecek.

Hasılı okulunuzda 10000 kitap varsa, kütüphaneci atanmadı veya norm fazlası öğretmen görevlendirilmediyse okul yönetimi sizi görevlendirebilir. Şu an için yapmanız gereken okul yönetiminize hem sözlü hem yazılı olarak bu göreve talip olduğunuzu belirtmek.


Mevsim.Baharr
Aday Memur
03 Aralık 2024 23:28

Cevabınız için teşekkür ederim.Peki genel kütüphane memurluğu için yani kurumlar arası geçiş için hangi yolu izlemek gerekir? Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kütüphane memurluğu için münhal kadro varsa geçmek istediğimi belirten bir dilekçe mi sunmalıyım?

avea11, 2 saat önce

Öncelikle 10000 kitaptan fazla kitap varsa kütüphaneci atanacak. Atanamadığı durumda norm fazlası TDE veya Türkçe öğretmeni valilikçe görevlendirilebilecek ki il ilçe memlerin teklifiyle olur bu. Bu iki durum da mümkün olmazsa okul yönetimi kurs almış bir öğretmeni o da yoksa kurulca belirlenen bir öğretmeni görevlendirebilecek.

Hasılı okulunuzda 10000 kitap varsa, kütüphaneci atanmadı veya norm fazlası öğretmen görevlendirilmediyse okul yönetimi sizi görevlendirebilir. Şu an için yapmanız gereken okul yönetiminize hem sözlü hem yazılı olarak bu göreve talip olduğunuzu belirtmek.


Peyami.safa81
Aday Memur
03 Aralık 2024 23:41

Kütüphane görevlisi olmanın ne gibi artısı var acaba? Ekders filan alacaklar mı?


Serkan BOSTAN
Aday Memur
03 Aralık 2024 23:46

Bu atama il içi ve il dışı şeklinde olsun


avea11
Memur
03 Aralık 2024 23:51

Düz memurluktan bahsediyorsanız bağlı bulunduğunuz kurumun muvafakatı ve gitmek istediğiniz kurumun naklen geçiş şartlarını taşımanız halinde ve birde maalesef iyi bir referans ile geçiş yapabilirsiniz. Bunun için de bahsettiğiniz gibi bir yol izleyebilirsiniz. Kütüphaneci kadrosu için ise bilgi belge yönetimi, arşivcilik, kütüphanecilik gibi bir lisans bölümü mezunu olmanız gerekiyor yanılmıyorsam. zira kütüphaneci teknik hizmetler sınıfında.

Mevsim.Baharr, 2 saat önce

Cevabınız için teşekkür ederim.Peki genel kütüphane memurluğu için yani kurumlar arası geçiş için hangi yolu izlemek gerekir? Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kütüphane memurluğu için münhal kadro varsa geçmek istediğimi belirten bir dilekçe mi sunmalıyım?


avea11
Memur
03 Aralık 2024 23:56

O kısım net değil benim anladığım kadarıyla. Okulda görevlendirilecek öğretmenlere başka görev verilmeyecek deniyor, hangi saatler arasında, ne şartlarda görevlendirilecek belli değil, yalnızca maaş karşılığı olursa günde 3 saat gibi düşünsek günün geri kalanında nasıl bir yol izlenecek vs. uygulanmaya başladığında netleşecek sanıyorum.

Peyami.safa81, 1 saat önce

Kütüphane görevlisi olmanın ne gibi artısı var acaba? Ekders filan alacaklar mı?

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