En erken görevde yükselme sınavı ne Zaman yapılır

bilindiği üzere en son yapılan görevde yükselme sınavında 1550 memur kadrosunda boş kontenjan ve şeflik kadrosunda 300 yakın kontenjan boş kaldı o bakımdan gys sınavının en kısa zamanda yapılması gerekir

bilindiği üzere en son yapılan görevde yükselme sınavında 1550 memur kadrosunda boş kontenjan ve şeflik kadrosunda 300 yakın kontenjan boş kaldı o bakımdan gys sınavının en kısa zamanda yapılması gerekir